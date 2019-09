Überlegene Siege, viele Kränze

In vier Alterskategorien zeigten die Nachwuchshoffnungen zum Teil erstaunliches technisches Können und belohnten die anwesenden Zuschauer mit kampfbetontem attraktivem Schwingsport.

In der jüngsten Kategorie der Jahrgänge 2009 und später siegte der Oberlangenegger Adrian Scheuner im Schlussgang gegen den Einheimischen Nevio Neukomm aus Horboden. Mit elf Zweiggewinnen schnitten die Oberländer sehr gut ab. Ein Versprechen für die Zukunft ist der Sieger der Kategorie der Jahrgänge 2007/2008, Benjamin Heyden aus Aeschi. Der technisch ver­sierte Oberländer besiegte im Schlussgang den Mittelländer Joel Zimmermann und realisierte damit einen überlegenen Festsieg mit dem Punktemaximum von 60 Punkten. Mit 15 Zweiggewinnen waren die Oberländer ebenfalls in dieser Kategorie äusserst erfolgreich.

Eine reine Emmentaler Angelegenheit war der Schlussgang in der Kategorie der Jahrgänge 2005/2006. Im Schlussgang behielt Michael Moser Biglen gegen den Signauer Fabian Stucki die Oberhand. Mit neun Zweiggewinnen erfüllten die Oberländer ebenfalls hier die Hoffnungen.

Nägeli ungeschlagen

Mit dem Hasliberger Leandro Nägeli besitzen die Oberländer einen talentierten Nachwuchsschwinger, dem keine Grenzen gesetzt zu sein scheinen. Der 16-jährige Sennenschwinger wird, wenn er nicht von Verletzungen geplagt wird, mit Garantie in den nächsten Jahren zum erfolgreichen Kranzschwinger aufsteigen. Zusammen mit dem um ein Jahr jüngeren Wilderswiler Oliver Rubin bildet Nägeli ein Duo, das das Geschehen auf den Schwingplätzen entscheidend mitprägen wird. Wie vor Wochenfrist am Jungschwingertag in Boltigen siegte Nägeli ebenfalls in Latterbach mit sechs Siegen überlegen. Im Schlussgang besiegte der entfesselte Hasliberger den Mittelländer Marco Wiedmer. Mit sieben Zweigen zeigten die Oberländer auch hier ihre mannschaftliche Stärke.