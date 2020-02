UHC-Thun-Junioren verlieren den Cupfinal

Dank Siegen gegen die Unihockey Tigers, Langenthal und im Halbfinal gegen Basel konnten die U-16-Junioren des Unihockeyclubs Thun am Samstag in der heimischen MUR-Halle um den Cuptitel kämpfen. Letztes Jahr hiess der Final SV Wiler Ersigen - UHC Thun in Kirchberg. Thun errang dabei den Titel.