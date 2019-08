Vereint und doch getrennt

Privitelli beabsichtigt, das Team einen attraktiven Fussball spielen zu lassen: «Wir wollen dominant auftreten, hoch verteidigen, schnell in die Offensive umschalten und die Partien intensiv gestalten. Ob uns das gelingt, werden wir sehen. Natürlich möchten wir so schnell wie möglich in die 1. Liga zurückkehren, aber wie erwähnt geniesst die Entwicklung und nicht der Aufstieg Priorität.»

Mit Cerrone

Von einem Aufstieg träumt der FC Lerchenfeld nicht. Der Thuner Quartierverein hat in der vergangenen Saison den Ligaerhalt nur knapp geschafft. «Nach bloss fünf Zählern in der Winterpause war das eigentlich ein Wunder», meint Daniel Klossner. Der 29-jährige Jungcoach tritt die Nachfolge von Bruno Feller an. «Das Ziel ist eine Saison ohne Abstiegssorgen.» Allerdings entpuppte sich schon die Vorbereitung auf die elfte Saison in Folge in der fünfthöchsten Spielklasse als nicht ohne Kummer. Klossner beklagt vor allem die vielen ferienbedingten Absenzen. Weil indes kein Spieler vom FCL Lohn erhalte, könne diesbezüglich auch nicht ein anderes Verhalten verlangt werden, sagt Klossner.

Der Trainer, der zuletzt Wattenwil gecoacht hat, muss ein neues Team bilden. Neun Abgängen stehen zehn Zuzüge, davon vier aus dem eigenen 3.-Liga-Team, gegenüber. Erneut wurde auch die Zusammenarbeit mit dem FC Thun gepflegt. «Wir verspüren keine Rivalität, vielmehr würde ich die Beziehung als ein Geben und Nehmen bezeichnen», sagt Klossner.

So kehrte Leotrim Dushica zu Thun zurück, dafür kamen Luca Santschi und Joel Zahn. Insgesamt hat Klossner zehn Akteure im Kader, die einst in einer U-Auswahl des FC Thun kickten. «Wir profitieren von der guten Ausbildung des FC Thun», weiss Klossner, der beim FCT ebenfalls schon auf Stufe U-12 als Nachwuchstrainer gearbeitet hat.

Weiterhin sporadisch zur Verfügung steht dem FCL Pascal Cerrone. Der 38-jährige Assistenztrainer des FC Thun hat schon in der vergangenen Rückrunde ausgeholfen und die Mannschaft mit seiner Erfahrung entscheidend stabilisiert. «Er tut uns gut und ist ein überragender Typ», schwärmt Klossner vom Routinier. Mit Andreas Bieri, der mehrere Jahre in der 1. Liga für Sursee spielte und nun in Thun als Nachwuchstrainer tätig ist, ist neu ein weiterer Innenverteidiger mit Erfahrung im Team. «Ich bin überzeugt, dass wir an guten Tagen jeden Gegner bezwingen können. Deshalb hoffe ich, dass wir bereits im Winter ein Polster auf die Abstiegsplätze haben», ist Klossner zuversichtlich.