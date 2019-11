Verschmitzt und ambitioniert

Von da an gab es für Eychmüller nur noch Schläger, Shuttle und Netz. Das ist mittlerweile gut sieben Jahre her, und die Faszination für den Sport ist ungebrochen. Er spricht von einer Mischung aus Koordination, Technik, Kondition und Kraft, die Badminton vereine. «Es bringt nichts, wenn man nur voll draufhaut», sagt Eychmüller. Um erfolgreich zu sein, müsse man die verschiedenen Facetten des Spiels möglichst gut miteinander kombinieren.

Der Schulwechsel

Der gebürtige Ostschweizer, der in Teufen in Appenzell Ausserrhoden aufgewachsen ist, wohnt mit seiner Familie seit fünf Jahren in Gümligen und hat sich zu einem der besten Schweizer Spieler seines Jahrgangs entwickelt. Er gehört dem Perspektivenkader von Swiss Badminton an.

Diese Aufnahme in den nationalen Kreis der besten jungen Spieler bezeichnet Eychmüller als seinen bisher grössten sportlichen Erfolg. Auch wenn sie zur Folge hatte, dass der Gymnasiast sein Leben neu strukturieren musste: Er wechselte vom Gymnasium Kirchenfeld in eine Sportförderungsklasse am Gymnasium Neufeld, wo er nur halbtags die Schulbank drücken muss, während die andere Hälfte des Tages für Badminton reserviert bleibt.

Knapp 20 Stunden trainiert Eychmüller nun pro Woche – vorwiegend an der Cuntapay Badminton Academy in Worblaufen beim früheren Spitzenspieler Donovan Cuntapay.

Der Vergleich mit Federer

Es sei ein Schritt Richtung Professionalität, der sich gelohnt habe, findet Eychmüller, denn er merke, dass er sowohl in den Spielen als auch den Trainings, die er unter anderem regelmässig mit der Burgdorfer Profi­spielerin Nadia Fankhauser absolviert, besser mithalten könne. «Es kommt langsam», sagt er und lacht verschmitzt durch seine Zahnspange.

Auch wenn Badminton hierzulande ein Randsportartendasein fristet, will sich Eychmüller Schritt für Schritt weiterentwickeln und nach oben arbeiten. Momentan ist er beim BC Bern Stammspieler in der 2. Liga, er hofft aber, in der nächsten Saison in der 1. Liga oder gar der Nationalliga B spielen zu können. Auch um seine Chancen zu verbessern, vom Perspektivenkader ins B-Kader des Verbandes aufzusteigen.