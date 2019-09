Vom Podest in die Depression

Wenn Ariane Lüthi von Zielen spricht, zögert sie. Natürlich ist da einerseits der Traum von einer WM-Medaille, andererseits weiss die Oberländerin aus eigener Erfahrung, dass Podestplätze nicht immer ein Segen sind. Sie können einen Karriereverlauf auch bremsen, so geschehen in diesem Frühling. Lüthi nahm zusammen mit der Polin Maja Wloszczowska am Cape Epic teil, dem prestigeträchtigen Mehretappenrennen in Südafrika. Dem wohl wichtigsten Anlass eines Marathon-Mountainbikers.