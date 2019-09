Von den Emotionen getragen

Die Fans sind dem HC Sierre in den letzten Jahren auch im Amateurbereich treu geblieben. Selbst in einzelnen Drittligapartien – in jener Spielklasse mussten die Walliser nach der finanziell bedingten Zwangsrelegation neu starten – waren 1000 Zuschauer und mehr vor Ort. Aufstiegsspielen wurde jährlich entgegengefiebert, bis es im letzten April so weit war: Sierre schaffte gegen Martigny im entscheidenden Spiel den Aufstieg in die Swiss League und meldete sich damit im Profieishockey zurück. Die Walliser sind eishockeyverrückt, Sierre erst recht.