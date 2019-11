Von Grünigen wird Weltcupauftakt verpassen

Irgendwo im Nirgendwo liegt Kåbdalis. Dieser Tage ist viel los im 50-Seelen-Weiler in Nordschweden. Die Schweizer Slalomfahrer sind vor Ort, sie wollen den in der Szene bekannten Hang für einen intensiven Trainingsblock nutzen. Minus 15 Grad kalt ist es derzeit, die Piste perfekt präpariert. Nicht davon profitieren kann Noel von Grünigen. Wegen eines Einfädlers in einer Übungseinheit erlitt der 24-Jährige eine Zerrung im Oberschenkel.