Warten auf einen Sieg

Dabei spielten die Stadtberner gegen die Berner Oberländer über weite Strecken gar nicht schlecht, sondern erarbeiteten sich einige gute Torchancen und hätten mit mehr Wettkampfglück und besserer Präzision im Abschluss durchaus auch in Führung gehen können, wie Steffisburgs Trainer Roger Probst nach der Begegnung zugeben musste. Dabei macht sich beim FC Bern 1894 sicher auch das Fehlen des letztjährigen Topskorers Rui Manuel da Silva (28 Tore in der letzten Spielzeit) bemerkbar, welcher seit dieser Saison für den FC Bosporus stürmt. Die Tore und die Kaltschnäuzigkeit da Silvas fehlen dem Team von Coach Manuel Bregy derzeit an allen Ecken und Enden. Doch bereits am nächsten Samstag hat der FC Bern 1894 im Heimspiel gegen Aufsteiger Weissenstein die nächste Chance, die Saison mit den ersten Punktgewinnen zu lancieren.

Im ähnlichen Fahrwasser wie Bern befindet sich mit Bümpliz 78 ein weiterer Traditionsverein. Der Club aus dem Westen Berns liegt mit einem Punkt aus drei Spielen auf dem vorletzten Platz. In der letzten Partie gegen die AS Italiana schwächten sich die Bümplizer in der 38. Minute beim Spielstand von 1:1 mit einem Platzverweis gleich selber. Mit einem Mann weniger verteidigten die Bümplizer das Remis zwar bis zur 71. Minute, kassierte dann aber noch drei Tore und verloren am Ende 1:4.