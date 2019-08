Wie prophezeit

Köniz gewinnt – Mambimbi trifft fünfmal

Für Köniz und Breitenrain präsentiert sich die Ausgangslage in der Promotion League gegensätzlich. Die Könizer besiegten Sion II 2:1. Fabian Gerber und Mylord Kazai bezwangen vor der Pause den in der zweiten Mannschaft eingesetzten russischen Super-League-Torhüter Anton Mitrjuschkin. Die Walliser erzielten zwar unmittelbar nach dem 2:0 des Heimteams den Anschlusstreffer, nach der Pause fielen jedoch keine Tore mehr. Köniz stiess so auf Platz 3 vor, nach Verlustpunkten ist man gar Zweiter. Breitenrain hingegen unterlag trotz einer frühen 2:0-Führung Cham 2:3. Yassin Sdiri und Artian Kastrati hatten die Stadtberner schon nach 14 Minuten scheinbar beruhigend in Front gebracht, sie gaben aber den Vorsprung noch aus der Hand.

In der 1. Liga stellte Felix Mambimbi einmal mehr sein grosses Talent unter Beweis. Der Angreifer ist auch schon in der ersten Mannschaft von YB zum Einsatz gekommen. Beim 8:3-Erfolg gegen Martigny traf er fünfmal, in vier Runden hat er bereits 10 Tore erzielt. (rpb)