Wiki und Lyss siegen

Schon nach 8 Minuten lagen sie 0:2 zurück. Nach 27 Minuten war der Rückstand wettgemacht, doch nicht einmal 2 Minuten später lagen die Thuner erneut mit zwei Toren zurück. Von diesem erneuten Rückschlag erholte sich das Team von Christoph Schenk nicht mehr. Mit dieser Nieder­lage sind die Thuner unter den Trennstrich gerutscht und sind am Samstag in der letzten Runde auf fremde Hilfe angewiesen.

Ganz anders Lyss. Die See­länder feierten in Huttwil den neunten Sieg in Folge (7:3) und haben nun eine Reserve von zwei Zählern auf den Strich. Für Huttwil bleibt derweil die Lage heikel. Nach dem Trainerwechsel von Andreas Beutler zu Daniel Bieri blieb die Equipe auch in der zweiten Partie unter dem vor­herigen Assistenztrainer sieglos und dürfte die Abstiegsrunde als Letzter in Angriff nehmen.