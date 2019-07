Der Überflieger in der Höhe

Berner überzeugen

Aber zur grossen Rechnerei kams gar nicht. Fabian Staudenmann, Wengers Gegner im 6. Gang, kämpfte noch um einen Kranz und gab sich nicht einfach so geschlagen, auch wenn er wie Wenger dem Bernisch-Kantonalen Schwingerverband (BKSV) angehört. So endete der Kampf gestellt, Staudenmann hatte seinen Kranz, Giger den Festsieg auf sicher.

Auch wenn der Sieger aus der Nordostschweiz stammt: Die Berner hinterliessen als Team einen guten Eindruck und holten am meisten Kränze (BKSV: 7, NOSV: 3, NWSV: 4). Das Ausschwingen war mit Wengers Niederlage noch nicht beendet. Weil Michael Wiget zuvor den aufstrebenden Aargauer Nick Alpiger – der sich dabei verletzte – bezwang, stiess Wiget auf den zweiten Rang vor.

Der bedeutungslose Zusatzgang Giger/Wiget wurde zum Schaulaufen Gigers. Nach 24 Sekunden setzte er dem Fest ein Ende. Mit dem erste Zug, einem Kurz, war er sogleich erfolgreich. Giger ist der erste Schwinger, der den Titel verteidigen kann.

Wiget kann sehr gut mit dieser Niederlage leben, schliesslich ging es ja um nichts. «Immerhin hielt ich länger durch als bei unserem ersten Kampf im 4. Gang», sagt Wiget und lacht. Da lag er bereits nach sechs Sekunden im Sägemehl. «Am meisten freut mich, dass ich überhaupt hier sein konnte», meint Wiget.

«Wenn man drei Jahre nicht schwingen kann, dann geniesst man jeden Gang.» Es war erst sein zweites Bergfest. Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück. Der 20-Jährige hat in der Vergangenheit immer wieder über Probleme am Knie, am Ellbogen und an der Schulter geklagt. In Zug wird Wiget erstmals an einem «Eidgenössischen» teilnehmen.

Wie er freut sich auch Giger, der 2016 in Estavayer-le-Lac seinen ersten eidgenössischen Kranz feiern konnte, auf das ESAF. «Meine Formkurve zeigt nach oben. Bis zum Start in einem Monat will ich sie auf den Höhepunkt bringen.» In Zug sollte auch Armon Orlik wieder mit von der Partie sein. Gut möglich, dass sich Orlik und Giger dann gegenüberstehen – vielleicht ja sogar im wichtigsten Schlussgang des Schweizer Schwingsports.