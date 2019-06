Die Abschiedstournee des Publikumslieblings

Derniere zu Hause

Irgendwann kommt ein Zuschauer auf ihn zu, klopft ihm auf die Schulter und meint: «Hör nid uf, Willu.» Graber lächelt und meint dann: «Irgendwann ist halt Schluss.» Am Mittwoch wird er 35 Jahre alt, für ihn hat sozusagen die Abschiedstournee begonnen. Denn Graber wird im nächsten Frühling zu Hause am Hallenschwinget in Bolligen die Zwilchhose an den Nagel hängen. «Nun überall zum letzten Mal anzutreten, das ist schon speziell», hält er fest.

Bereits im letzten Jahr und nach der Geburt seiner dritten Tochter überlegte sich Graber, den Schlussstrich zu ziehen. «Doch dann meinte meine Frau, sie könne schon drei- bis viermal pro Woche auf mich verzichten», hält er fest. «Und ich wollte nochmals einen sauberen Aufbau machen.» Nun ist Graber fit. Und er könnte im August in Zug zum fünften Mal an einem Eidgenössischen den Kranz gewinnen. Er sagt dazu: «Ich will nun einfach Gas geben und es auch geniessen.» (mob)