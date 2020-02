Schwingerkönig Christian Stucki ist verletzt

Am Freitagabend fand in Burgdorf die Sportlerehrung statt. Moderiert wurde der Anlass vom bekannten SRF-Moderator Bernhard Schär. Bereits im Vorfeld wurde Christian Stucki als Interviewgast angekündigt.

Doch der Schwingerkönig konnte sich nur per Videobotschaft melden, der 35-Jährige hat sich verletzt. Und so nahm sein Manager Rolf Huser auf dem Sessel Platz. Huser ist selbst ehemaliger Spitzensportler. 1999 fuhr er die Tour de France, fünfmal startete er an der Tour de Suisse.