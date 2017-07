Der Jüngste ist der «Böseste»

Gewöhnlicherweise steht die Farbe Rot für Gefahr. In seinem Fall jedoch dient Blau als Warnung. Tritt Bernhard Kämpf mit seinem blauen Ohrenschutz in den Ring, müssen sich die Gegner in Acht nehmen. Der Sigriswiler gehört aktuell zu den stärksten Schwingern, gilt generell als gefährlicher, unangenehmer Gegner. Heuer hat Kämpf bereits acht Kränze gewonnen und am «Südwestschweizerischen» tri­umphiert. Seine Konstanz ist beeindruckend: Viermal klassierte er sich im zweiten Rang, nie war er schlechter als auf Platz sechs platziert.

Was also ist Kämpfs Erfolgsgeheimnis? «Ich habe den Kopf frei fürs Schwingen, wenn es zählt, weil ich nicht schon die ganze Woche darüber nachdenken kann», hält er fest.

Sigriswil, Winterthur, Brünig

Der 29-Jährige tanzt derzeit auf drei Hochzeiten. Er arbeitet als Elektro-Sicherheitsberater, absolviert daneben die höhere Fachschule zum Elektrotechniker/Energietechniker. Jeden Mittwoch fährt er dafür nach Winterthur, am Donnerstagabend geht es wieder zurück ins Berner Oberland. Und ja, irgendwann muss Kämpf natürlich noch trainieren. «Ich bin zwar viel unterwegs, und es ist intensiv. Doch für mich ist das eine gute Abwechslung», betont Kämpf. Die Dreifachbelastung würde so manchen an seine Grenzen bringen, ihn macht sie stark.

Mit seinem Sieg am «Südwestschweizerischen» in Kerzers besitzt er nun sämtliche Teilverbands- und Bergkränze. «Ich bin bis jetzt sehr zufrieden und hoffe, dass ich das bis Ende Saison durchziehen kann», meint er. Wobei nun mit dem Brünigschwinget das erste Highlight des Jahres bevorsteht. Das Bergkranzfest ist vorzüglich besetzt: Die besten Kräfte aus der Innerschweiz, der Nordostschweiz und dem Kanton Bern sind vor Ort (siehe Kasten). «Das ist schon fast ein Unspunnen-Schwinget», meint Kämpf, weshalb für ihn klar ist: «Wenn du vorne mitschwingen kannst, ist das die Bestätigung, dass du super in Form bist und auch in Interlaken die Chance haben wirst, vorne dabei zu sein.» Als primäres Ziel jedoch gilt für ihn am Sonntag der Kranzgewinn.

Doch: Kämpf weiss, wie man auf dem Brünig gewinnt. 2015 holte er dort seinen ersten grossen Sieg, wobei er als lachender Dritter von einem «Gestellten» zwischen Benji von Ah und Matthias Glarner profitierte. «Es war speziell, aber es ist es nicht dasselbe, wenn du nicht im Schlussgang stehst und dann gewinnst», meint er. Deshalb gewichtet Kämpf seine Leistung am Brünigschwinget im Vorjahr noch höher, weil er es als Titelverteidiger in den Schlussgang schaffte. Er musste zwar wegen eines «Gestellten» Thomas Sempach den Vorzug lassen. Aber: «So konnte ich zeigen: Ich bin wieder da. Das war eine Genugtuung und eine Bestätigung.»

Erstmals zu dritt bekranzt

Bernhard Kämpf ist in einer Grossfamilie mit zwei Schwestern und zwei Brüdern aufgewachsen. Wobei er zu Letzteren ein besonderes Verhältnis pflegt: Marcel und Alexander Kämpf schwingen ebenfalls, die drei Brüder schätzen und unterstützen sich. Und so erzählt der Sigriswiler denn auch mit Verve von einem seiner bisher emotionalsten Momente. Am «Mittelländischen» auf dem Gurten gelang es den Kämpf-Brüdern zum ersten Mal, gleichzeitig den Kranz zu holen. «Wir sind seit zwanzig Jahren immer zusammen im Sägemehl. Ich hoffte, dass es einmal dazu kommen würde.» Normalerweise ist Kämpf während eines Fests sehr fokussiert, blendet alles um sich herum aus. Doch als er auf dem Gurten gemerkt habe, dass seine Brüder den Kranz holen könnten, sei das nicht mehr gegangen. «Ich habe mich fast mehr auf sie konzentriert, fieberte richtig mit. Dass es geklappt hat, ist etwas vom Schönsten.»

Allerdings stellt sich die Frage, weshalb ausgerechnet der Jüngste der «Böseste» ist. Bernhard Kämpf ist der Grösste der drei Brüder, was ein Vorteil ist. «Technisch waren sie eher besser, weshalb ich in jungen Jahren viel von ihnen profitieren konnte», hält Kämpf fest und meint dann lächelnd, «mittlerweile sind wir diesbezüglich wohl gleich gut.» Am Sonntag werden die drei am Brünig wieder gemeinsam antreten. Wobei der Jüngste den Konkurrenten aus der Inner- und der Nordostschweiz am meisten Kummer bereiten dürfte. Wenn sie die blauen Ohrenschützer sehen, wissen sie Bescheid.

