«Andere werden viel stärker leiden»

Wie oft sind Sie in dieser Woche auf Roger Federer und Stan Wawrinka angesprochen worden?

Jeff Collet: viel weniger als in den letzten Jahren. Wahrscheinlich verstehen die Zuschauer mittlerweile, dass es normal ist, wenn die beiden nicht hier sind. Und dass es aussergewöhnlich ist, sollten sie wieder einmal kommen.

Wawrinka hatte mit dem Turnier zwischen 2014 und 2016 einen Vertrag, spielte aber aus unterschiedlichen Gründen keinen Ballwechsel. Ist das Tischtuch zwischen Ihnen und dem Romand zerschnitten?

Eigentlich nicht, wir haben keine Probleme miteinander. Vor einigen Monaten sprach ich mit seinem Agenten. Er meinte, Stan brauche in dieser Phase der Saison vor allem Ruhe.

Hat Wawrinka dem Gstaader Turnier in den letzten Jahren mehr geschadet als geholfen?

(Überlegt) Das kann man so sehen. 2014 und 2015 war er das Gesicht des Turniers auf Programmheften und Plakaten. Dass er nicht spielte, war für uns ein Desaster. Aber das ist vorbei und vergessen. Ich hoffe, dass er wieder kommen wird.

Stehen Sie mit Federer in ­Kontakt?

Immer wieder, klar. Er mag das Oberland, das sagte er 2013 oft, als er hier war, aber wegen seiner Verletzung leider nicht gut spielte. Zunächst dachten wir, dass es nach seiner langen Pause in dieser Saison einfacher werden könnte, ihn zu verpflichten. Aber mit seinen Erfolgen wurde das utopisch. Es ist paradox: Wenn Federer und Wawrinka gut spielen, ist das schlecht für uns.

Wie meinen Sie das?

Gewinnen die Stars oft, brauchen sie mehr Pausen. Dann ist es unwahrscheinlich, dass sie ein kleines Turnier wie Gstaad spielen, an dem es nicht viele Punkte zu holen gibt. Ein Beispiel ist der Österreicher Dominic Thiem: Er ist die Nummer 7 der Welt, nächste Woche lässt er sein Heimturnier in Kitzbühel aus. Man sollte sowieso nicht träumen; in dieser Woche gibt es drei Turniere, im Einsatz steht kein Top-10-Spieler.

Schauen Sie neidisch zum Turnier nach Genf, an welchem in den letzten Jahren Wawrinka, Kei Nishikori und Marin Cilic teilnahmen?

Nein. Unser Ziel ist es, langfristig zu überleben und Geld zu verdienen. In Genf läuft es gut, aber ich bin nicht sicher, ob das Turnier gesund ist, ob es in dieser Form und an diesem Ort eine Zukunft hat. Ich habe keine Insiderinformationen, aber ich denke, dass die Organisatoren mit den Startgeldern ein hohes Risiko eingehen.

In der Schweiz gibt es mit Basel, Gstaad und Genf bei den Männern sowie Biel und Gstaad bei den Frauen fünf Turniere . . .

. . . das sind zu viele Events. Für ein Land wie die Schweiz ist das nicht normal. Die Turniere nehmen sich Sponsoren weg, konkurrieren im Hospitality-Bereich und bei den Ticketverkäufen. Zudem existieren Pläne mit Genf als Standort für den Davis- und Fed-Cup-Final von 2019 bis 2021. (Überlegt) Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in ein paar Jahren noch alle Turniere geben wird.

Gemäss WTA-Kalender wird das Frauenturnier auch 2018 in Gstaad ausgetragen. Zu hören ist von Gedankenspielen, dereinst nach Lausanne auszuweichen.

Die WTA wird sich umstrukturieren. Es kann sein, dass einiges ändern wird. Klar ist, dass wir Unterstützung brauchen aus dem Saanenland. Sonst geht es kaum weiter mit diesem Turnier. Grundsätzlich wollen wir in Gstaad bleiben. Aber ich sage nicht, dass eine Verlagerung ausgeschlossen ist.

Sorgt das Frauenturnier mit der schlechten Tribünenauslastung für einen Imageverlust?

Das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist nicht so, dass der Event jeden kaltliess. Das Fernsehen berichtete, die Zeitungen taten es auch. Wir werden mit dem Frauenturnier Verlust machen, aber er wird viel geringer ausfallen als 2016.

Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität im Turnier der Männer?

Wir haben das bessere Feld als die anderen Turniere in dieser Woche (Hamburg und Atlanta, die Red.). Die Zuschauerzahlen sind zufriedenstellend. Aber natürlich gibt es noch immer Leute, die nur an die Top 5 der Welt denken. Kann man ihnen diese nicht präsentieren, ist man nicht mehr viel wert.

Sie geben rund eine halbe Million Franken für Antrittsgagen aus. Ist es denkbar, dass dieser Betrag erhöht wird?

Ob ein Star kommt oder nicht, ist selten eine Geldfrage. Zurück zu Dominic Thiem: Mit den Verantwortlichen von Kitzbühel versuchten wir ihn im Zweiwochenpäckchen zu verpflichten, waren aber chancenlos. Doch Thiem verlangte nicht zusätzliche 100 000 Franken. Ohnehin gibt es Grenzen. Für einen Spieler eine Million auszugeben, wäre allenfalls möglich, aber dieses Geld würden wir seinet­wegen nicht erwirtschaften.

Sind die fehlenden Schweizer Aushängeschilder in Gstaad ein grosses Problem?

Starke Einheimische würden uns helfen. Aber an und für sich befinden wir uns im Gegensatz zu Genf und Basel in einer komfortablen Situation: Seit Jahren kommen wir quasi ohne Schweizer aus – und überleben trotzdem. Wenn Federer und Wawrinka dereinst aufhören, wird das für uns kein Problem sein. Im Gegenteil, es könnte sogar einfacher werden, weil keiner mehr nörgeln wird, dass sie nicht bei uns spielen. Andere werden viel stärker leiden. (Berner Zeitung)