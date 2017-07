Die doppelte Kiki

Im Rahmen der WTA-Tour kann eine Spielerin einmal pro Satz beim Seitenwechsel ihren Coach beiziehen. Von diesem Recht macht Kiki Bertens (WTA 35) während des Finals des Gstaader Frauenturniers Gebrauch. Offenbar findet der frühere Profi Raemon Sluiter die richtigen Worte, nachdem Bertens gegen Anett Kontaveit (WTA 32) den zweiten Durchgang verloren hat. «Er hat mich beruhigt, mir gesagt, ich hätte mir genügend Chancen erspielt, und ich solle nur so weiter­machen», wird die Niederländerin später erzählen.

Danach muss die 25-Jährige im dritten Game einen Breakball abwehren; sie tut das mit einem starken Aufschlag. In der Folge bricht Kontaveit ein, schenkt ihrer Widersacherin mit vier Eigenfehlern – die Filzkugel landet jedes Mal im Netz – den Servicedurchbruch zum 3:1. Die Estin verfügt nicht mehr über die Kraft, sich aufzubäumen. Kurz darauf steht Bertens nach einem über zweieinhalb Sätze lang intensiven Schlagabtausch auf ansprechendem Niveau als 6:4, 3:6, 6:1-Gewinnerin fest. «Sie machte plötzlich mehr Fehler, war wohl müde und nervös», schildert Bertens die entscheidende Phase aus ihrer Sicht.

Höhenlage kein Vorteil

Es ist der vierte WTA-Titel für Bertens, der zweite in dieser Saison. Offensichtlich fühlt sich die 25-Jährige im Saanenland sehr wohl; 2016 war sie an der Ladies Championship erst im Endspiel an Viktorija Golubic gescheitert. Die Titelgewinnerin äussert sich nur positiv über Gstaad, sie glaubt allerdings nicht, dass die Höhenlage ihr entgegenkommt. «Ich denke nicht, dass hier eine ihr bestes Tennis spielt.» Aber es gelte, überall das Bestmögliche herauszuholen.

Nach der letztjährigen Finalniederlage sei sie diesmal sehr erfolgshungrig gewesen. «Du willst immer noch mehr erreichen», erzählt die French-Open-Halbfinalistin von 2016 strahlend. Die gute Laune verwundert nicht, hat Bertens mit der Schwedin Johanna Larsson auch den Doppeltitel geholt, mit einem 7:6, 4:6, 10:7-Sieg über das schweizerisch-serbische Duo Golubic/Nina Stojanovic.

Golubic mit gutem Gefühl

«Es war eine magische Woche für Kiki; sie hat quasi alle wichtigen Punkte gewonnen – auch gegen uns», erklärt Golubic (WTA 103) die knappe Niederlage. Selbstverständlich ist die Zürcherin kurz nach dem Matchball enttäuscht, aber sie sagt, die Siege im Doppel hätten ihr nach dem unglücklichen Ausscheiden im Einzel gutgetan. «Sie geben mir ein gutes Gefühl.»

Diese Woche tritt sie in Bastad (SWE) an, ehe sie auf Hartplatz wechseln und voraussichtlich vor dem US Open noch den Event in New Haven bestreiten wird. Trotz vieler Erstrundenniederlagen will die 24-Jährige vorerst nicht Wettkämpfe auf tieferer Stufe bestreiten, sondern an ihrem ursprünglichen Plan festhalten. «Aber ich werde die Saison etwas verlängern und ein paar Turniere mehr spielen.»

Obwohl sich Bertens nach zwei Finals müde fühlt, reist auch sie nach Bastad. «Ich hoffe, der Körper erholt sich, damit ich auch dort eine gute Leistung bringen kann.» Wie dem auch sei, die Traumwoche in Gstaad kann ihr niemand nehmen. (Berner Zeitung)