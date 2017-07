Wenig Publikum, keine Schweizerin

Im WTA-Kalender ist das Gstaader Turnier eine Exotin. Die meisten Veranstaltungen finden in grossen Städten statt, der Event im 7000-Seelen-Dorf bildet einen wohltuenden Kontrast. Doch auch wenn alles weniger geräumig ist und näher beisammenliegt, besteht derzeit kaum Gefahr, dass sich die Leute im Saanenland auf die Füsse treten.

An den ersten sechs Turniertagen ist der Publikumsaufmarsch trotz des schönen Wetters äusserst bescheiden geblieben. 4500 Personen fasst die Roy-Emerson-Arena, 1000 Plätze sind nie besetzt gewesen – gewissen Partien dürften mehr Offizielle als Zuschauer beigewohnt haben.

Turnierdirektor Jeff Collet bestätigt, dass pro Tag nur Tickets im dreistelligen Bereich abgesetzt worden sind. «Aber das ist kein Drama. Es ist ein Turnier der International Series, der untersten Stufe. Bei den meisten vergleichbaren Events sieht es bis Ende Woche nicht viel anders aus.»

Unzufriedener Turnierdirektor

Auch im schmucken Turnier-Village gleich neben dem Centre-Court ist von Hektik bis anhin nichts zu spüren gewesen. Viel los war an und für sich nur am Sonntag, weil auf der Grossleinwand der Wimbledon-Final zwischen Roger Federer und Marin Cilic lief.

Einige Aussteller meinen, sie hätten mehr Leute erwartet; hinter den Verpflegungsständen hat es beinahe zu viel Personal. Er sei mit den Zahlen nicht ganz zu­frieden, sagt Collet. «Aber bilanzieren kann ich erst Ende Woche.»

Gewiss nicht in die Karten gespielt haben den Organisatoren die kurzfristigen Absagen von Timea Bacsinszky sowie der einstigen US-Open-Siegerin Saman­tha Stosur. Zudem scheiterten vier von fünf Einheimischen in der ersten Runde. «Viele Zuschauer sind patriotisch veranlagt. Sie wollen Schweizerinnen spielen sehen», hält Collet fest.

Insofern kommt das Ausscheiden Patty Schnyders im Achtelfinal äusserst ungelegen. Während die 38-Jährige gegen die aufschlagstarke, aber läuferisch schwache Antonia Lottner spielt, sind rund 500 Zuschauer zugegen. Die Stimmung jedoch ist vor allem im ersten Satz hervorragend.

Schnyder kämpft beherzt und streut viele hohe Bälle ein, weil die Deutsche damit nicht zurecht kommt. Letztlich unterliegt die Baslerin nach über zwei Stunden 6:7, 6:2, 3:6 – nach der Partie hadert sie vorab mit den zwei ver­gebenen Satzbällen im ersten Durchgang und mit der teilweise fehlenden Länge in ihrem Spiel.

Sie verlasse Gstaad mit einem guten Gefühl, resümiert Schnyder unmittelbar nach der Partie, «ich habe nicht vieles falsch gemacht». Womöglich hat sie im Berner Oberland eine einmalige Chance verpasst. Lottner trifft im heutigen Viertelfinal auf die Tschechin Tereza Martincova – die Weltnummer 140 bezwang völlig überraschend die topgesetzte und formstarke Französin Caroline Garcia (WTA 20).

Schnyder am US Open

Dank der 30 gewonnenen Weltranglistenpunkte wird Schnyder ihrerseits in etwa auf Position 230 vorrücken, damit hat sie sich einen Platz im Qualifikations­turnier der US Open gesichert, welches sie auch bestreiten will. Der Gstaader Turnierdirektor Collet bedauert ihr Ausscheiden zutiefst. «Wir haben letztes Jahr mit Viktorija Golubic gesehen, was eine erfolgreiche Schweizerin bewirken kann.»

Wie auch immer: Collet hält fest, die Erträge aus dem Ticketing seien kein wesentlicher Budgetposten, «wir haben defensiv kalkuliert». Nach wie vor fehlt dem Ladies Open ein Titelsponsor, wobei die Sponsoringein­nahmen zugenommen haben. ­Rote Zahlen wird es wieder geben, «aber wir werden viel weniger Geld verlieren als im Vorjahr», meint Collet, der verspricht, dass es das Turnier auch 2018 geben werde. (Berner Zeitung)