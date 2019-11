Anklage wegen Vergewaltigung erschüttert Swiss Tennis

Am 9. Dezember muss sich Stefan Schmid* vor dem Gericht in Sierre VS verantworten. Im Raum stehen Vorwürfe wegen Vergewaltigung, eventuell sexueller Nötigung oder Schändung. Dies geht aus der Anklageschrift der Walliser Staatsanwaltschaft hervor. Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe. Es gilt die Unschuldsvermutung.