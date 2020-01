Auch Roger Federer spielt Versteckis

Selbst im Innern der Rod-Laver-Arena, wo die Zuschauer keinen Zutritt haben, werden die Tennisspieler praktisch auf Schritt und Tritt überwacht und gefilmt. Das musste nun auch Roger Federer erfahren. So fand am Sonntag ein Filmchen den Weg an die Öffentlichkeit, das zeigt, wie er zusammen mit seinem Coach Severin Lüthi und seinem Physiotherapeuten Daniel Troxler durch die Tunnelgänge schreitet, sich versteckt und versucht, Troxler zu überraschen.