Belinda Bencic hat einen Wunsch

Belinda Bencic hält nichts davon, den ganzen Tag im Hotelzimmer zu verbringen, um möglichst viel Energie zu sparen für ihre Matches. Zumindest nicht in New York. «Ich liebe diese Stadt», sagt sie und strahlt. «An keinem anderen Turnier unternehme ich daneben so viel wie hier. Natürlich sprinte ich nicht den ganzen Tag in der Stadt herum. Aber wenn ich Spazieren gehe, mich in einem Park hinsetze oder einen Kaffee trinken gehe, tut mir das gut. Wenn ich die ganze Zeit im Zimmer bleibe, bin ich müder. In Cincinnati war es mir fast langweilig. In New York läuft immer etwas.»