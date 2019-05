Bencic muss sich in zwei Sätzen geschlagen geben

Obwohl sie in diesem Jahr auf Sand so gut gespielt hat wie noch nie, tut sich Belinda Bencic mit dieser Unterlage weiterhin schwer. «Die Sandplatz-Tennis-Luft war draussen», meinte die 22-jährige Schweizerin nach dem Out in Roland Garros gegen Donna Vekic schmunzelnd. Dabei war die Gelegenheit gut, um erstmals auch in Paris den Achtelfinal zu erreichen. Bei den anderen drei Grand-Slam-Turnieren ist ihr dies schon gelungen.