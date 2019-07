Bencic gewinnt den ersten Satz

Nach zwei souveränen Siegen trifft Belinda Bencic in der 3. Runde von Wimbledon auf Alison Riske (WTA 55). Wie Bencic ist auch die 29-jährige US-Amerikanerin ein grosser Fan des traditionellen Turniers in England. Vor Ankunft schrieb sie auf Twitter: «Es fühlt sich an, wie wenn der Weihnachtsmann morgen kommen würde, dabei gehe ich einfach nach Wimbledon. Es fühlt sich jedes Mal wie das erste Mal an.»