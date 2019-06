Benoît Paire rügt die ATP nach Hitzeschock

Die Hitze macht den Tennisprofis zu schaffen. Nicht in England, wo sich derzeit die meisten bei erträglichen 23 Grad den letzten Schliff für den Höhepunkt der Rasensaison holen. Aber in der Türkei. In Antalya, wo sich Benoît Paire auf Wimbledon vorbereitet, herrschten zu Beginn der Woche über 40 Grad. Mittlerweile ist die Temperatur zwar um ein paar Grad tiefer, die gefühlte Temperatur auf dem Platz ist aber immer noch um einiges höher.