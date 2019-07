Das grosse Uniqlo-Duell

Die Überraschung war perfekt, als Roger Federer in Wimbledon 2018 für sein Startspiel gegen Dusan Lajovic erstmals in Uniqlo-Kleidern auflief. Es geschah alles so schnell, dass die japanische Kleidermarke keine Federer-Tenniskleider für die Masse produzieren konnte. Erst aufs diesjährige French Open hin gelangte die erste Federer-Kollektion in den Verkauf. Das braune Outfit, das an Boten des US-Kuriers UPS erinnerte, sorgte allerdings für reichlich Spott. Dass es an Federer noch recht stylish aussah, spricht für ihn.