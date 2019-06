Djokovic lässt Zverev keine Chance

Alexander Zverev (ATP 5) hat seinen ersten Halbfinal an einem Grand-Slam-Turnier erneut verpasst. Der 22-jährige Deutsche verlor am French Open im Viertelfinal gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic 5:7, 2:6, 2:6. Nach 2:09 Stunden nutzte der Serbe seinen zweiten Matchball. Nun trifft Djokovic am Freitag auf den österreichischen Vorjahresfinalisten Dominic Thiem (ATP 4), der den Russen Karen Chatschanow (ATP 11) problemlos 6:2, 6:4, 6:2 bezwang. Zuvor ermitteln Roger Federer und Rafael Nadal den ersten Finalisten (ab 12.50 Uhr im Ticker).