Dominic Stricker scheitert an der Nummer 1

Immerhin: Der Grosshöchstettener, gesetzt als Nummer 7, hat am Australian Open der Junioren den Sprung in die Top 8 geschafft und wurde den Erwartungen somit gerecht. Stricker qualifizierte sich für den Viertelfinal, ohne im vorherigen Turnierverlauf einen Satz abgegeben zu haben.

Der grosse Coup allerdings blieb dem 17-Jährigen in Australien verwehrt, er wird damit (noch) nicht zum fünften Schweizer nach Roger Federer, Stan Wawrinka, Heinz Günthardt und Roman Valent, der im Nachwuchs reüssiert.

Im Doppel im Halbfinal

Trotzdem: Die Formkurve zeigt nach oben. 2019 erreichte der Grosshöchstettener in Paris den Final im Doppel, in New York schaffte er im Einzel erstmals den Vorstoss unter die letzten acht. 2020 ist Strickers letzte Saison auf der Juniorenstufe, ein Schlüsseljahr also auf dem Weg zum allfälligen ATP-Profi.

Und es ist nicht ausgeschlossen, dass ihm der grosse Coup an einem der drei weiteren Junioren-Grand-Slam-Turnieren gelingen wird. Zumal er sich mit zwei weiteren Schweizer Talenten auf Einladung Federers in Dubai auf das erste grosse Turnier vorbereiten und sich einige Tipps vom Tennis-Maestro abholen konnte.

Und das Abenteuer Australien ist für Stricker schliesslich noch nicht ganz zu Ende: Im Doppel steht er an der Seite seines Landsmanns Jerome Kym im Halbfinal, welcher im Verlauf vom Donnerstag über die Bühne gehen wird.