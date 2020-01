Ein Österreicher, der in kein Schema passt

Hinter seinem freundlichen, unprätentiösen Wesen verbirgt sich eben auch ein Kämpfer mit Qualitäten, die ihn ohne sichtbare Anstrengung und trotz seiner angeborenen Bescheidenheit dann die beste Leistung bringen lassen, wenn es zählt. Seine einhändige Rückhand gehört zu den bestechendsten Schlägen des Profitennis – und lassen dabei viele übersehen, wie gut der Rest seines Spiels ist. «Viel lieber schlage ich mit der Vorhand». gibt er zu. «Mit ihr kann ich machen, was ich will.»

Nachdem er im Viertelfinal den grossen Rafael Nadal in 4:10 Stunden 7:6, 7:6, 4:6, 7:6 besiegt hatte, gewann er den ähnlich ausgeglichenen zweiten Halbfinal am Freitag gegen Wawrinka-Bezwinger Alexander Zverev 3:6, 6:4, 7:6, 7:6. Zu den fünf gewonnenen Tiebreaks in Serie sagte er im Platzinterview zu John McEnroe: «Tiebreaks sind immer eine 50/50-Sache. Ich hatte aber in allen einen sehr guten Start und ging meistens 3:0 in Führung. Das gibt dir Vertrauen.» So einfach ist das.

Thiem ist – und das ist eine seiner Qualitäten – keiner, der sich die Tenniskarriere unnötig verkompliziert. Er hat keine Allüren, nimmt sich nicht zu wichtig und bürdet sich keine grossen Erwartungen auf. Als es Anfang des 3. Satzes gegen Zverev eine längere Pause gab, weil ein Teil des Flutlichts ausgefallen war, genoss er die Stimmung in der wegen Regens geschlossenen Arena Darin sangen und tanzten die Zuschauer zu Neil Diamonds Ohrwurm «Sweet Caroline». «Ich mag den Song, ich fühlte mich, als ob ich in Ischgl in den Skiferien wäre», sagte er.