Federer ändert Taktik beim Aufschlag

Sein Fehlstart bedingte, dass es nach Mitternacht wurde, bis er sich den Medien stellte. Er erzählte auf unterschiedliche Weise, wie er den Match erlebt hatte, der mehr Spannung geboten hatte als erwartet. Die Quintessenz: Er hat sich noch nicht richtig an die Bälle am US Open gewöhnt, die anders sind als jene in Cincinnati. Und weil es erst sein dritter Hartplatzmatch war, stimmen auch die Bewegungsabläufe noch nicht ganz.

Weil seine Aufschläge anfangs zu weit geflogen seien, habe er danach korrigieren müssen und ins Netz gezielt, damit die Bälle im Feld gelandet seien, erzählte er auch, leicht amüsiert. Eine ungewohnte Massnahme. Aber sie funktionierte. Sein wenig überzeugender Einstieg muss noch kein Grund zur Sorge sein. In Wimbledon hatte er gegen den Südafrikaner Lloyd Harris ja auch den ersten Satz abgegeben und sich danach zusehends gesteigert.

Video: Die Highlight des Spiels gegen Nagal