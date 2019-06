Federer marschiert zu seinem 13. Final in Halle

17 Teilnahmen, 13 Endspiele, bisher 9 Titel: So lauten die beeindruckenden Zahlen für den Tennis-Topstar in Ostwestfalen. Am Sonntag will der Schweizer in Halle einen Rekord aufstellen.

Publikumsliebling Roger Federer entschied am Samstag der einseitige Halbfinal gegen den chancenlosen französischen Aussenseiter Pierre-Hugues Herbert 6:3, 6:3 für sich und greift nach seinem zehnten Titel in Halle. Noch bei keinem anderen Turnier hat Federer so oft triumphiert. «Der Sieg muss das Ziel sein. Der zehnte Titel hier wäre wahnsinnig», hatte der 37-Jährige schon zum Auftakt der Turnier-Woche gesagt.