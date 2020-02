Federer nennt seine zwei stärksten Hühnerhaut-Momente

Als Jugendlicher war Federer Balljunge in Basel und träumte von einer Karriere als Tennisprofi. In Kapstadt schlüpfte er kurz in diese Rolle zurück. Video: SRF.

Und Federer hofft, der Match in Africa verleihe «der Stadt, dem Land und dem Kontinent einen Minischub - das wäre schon grossartig. Ich weiss, dass der WM-Titel im Rugby eine ganz andere Bedeutung hatte. Aber es ist gut, in einer Welt, die manchmal hart und grausam sein kann, schöne Momente zu erleben.» Er selber geniesst das Geburtsland seiner Mutter noch für zwei Tage. Am Samstag trifft er Freunde und Verwandte, der Sonntag ist für Sightseeing reserviert.