Federer siegt in Kapstadt gegen Nadal

Roger Federer hat seinen ersten Auftritt in Südafrika, dem Heimatland seiner Mutter Lynette, positiv gestaltet. So gewann er in Kapstadt den von ihm initierten «Match in Africa» gegen Rafael Nadal in drei Sätzen (6:4, 2:6, 6:3).

Natürlich war der sportliche Aspekt nur nebensächlich. Denn: Das «Match in Africa» war ein Benefizspiel, im Vordergrund stand die Stiftung des Schweizers und der Spass. Und den gab es bereits vor dem eigentlichen Start. So konnte Federer im Vorfeld der Partie zusammen mit Bill Gates das Exhibition-Doppel gegen Nadal und Comedian Trevor Noah mit 6:3 für sich entscheiden.