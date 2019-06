Federer vor Nadal in der Wimbledon-Setzliste

Zu den Weltranglistenpunkten werden die in den zwölf Monaten vor Wimbledon auf Gras geholten Zähler sowie 75 Prozent der Punkte addiert, welche die Spieler ein weiteres Jahr vorher an ihrem besten Rasenturnier gewonnen haben. Dank dem Finalsieg über David Goffin und den total 500 Zählern aus Halle hat Federer Nadal, der kein Vorbereitungsturnier auf Gras bestreitet, überholt.

«Die Ausgangslage ist gut»

Wenn Nadal in seine Tableauhälfte gelost werde, mache es womöglich keinen Unterschied, stellte Federer fest. Was dem 37-Jährigen die Nummer-2-Position gibt, ist Planungssicherheit. Weil der Titelverteidiger (Djokovic) traditionell am Montag das Geschehen auf dem Centre-Court eröffnet, steht schon fest, dass Federers Erstrundenpartie auf Dienstag angesetzt wird, was ihm einen zusätzlichen Ruhetag ermöglicht. Er flog schon am Montag nach London, wird aber kaum vor Mittwoch das Training aufnehmen.

So oder so reiste er mit einem guten Gefühl an sein Lieblingsturnier. «Gewöhnlich erlebte ich ein sehr erfolgreiches Wimbledon, nachdem es in Halle gut gelaufen war. Nicht immer, aber die Ausgangslage ist gut», erzählte er. Und er betonte, physisch sei alles in Ordnung. «In meinem Alter ist es auch wichtig, konnte ich mir beweisen, dass ich fünf Spiele in sechs Tagen durchhalten und mich am Sonntag sogar am besten fühlen kann.»