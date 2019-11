Federer und Djokovic zusammen in der Gruppe

Gegen Djokovic (22:26) und Thiem (2:4) weist Federer eine negative Bilanz auf, die einzige Partie gegen Berrettini gewann er heuer in Wimbledon souverän.

HERE IT IS!The singles draw for the 2019 #NittoATPFinals ???? pic.twitter.com/gQBg6bnOr6 — ATP Tour (@atptour) November 5, 2019

Wenn sich die Top 8 der Welt in der O2-Arena zum Rendez-vous treffen, gibt es selbstredend keine schwachen Gegner. Doch die Borg-Gruppe scheint eine Nuance stärker besetzt, zumal sie die Gewinner der drei letzten Hallenturniere vereint: Djokovic (Paris-Bercy), Federer (Basel) und Thiem (Wien). Dazu kommt, dass Rafael Nadal ein Fragezeichen darstellt. Der Mallorquiner, der in Paris-Bercy nicht zum Halbfinal angetreten ist, will trotz leichter Bauchmuskelzerrung in London antreten. Am Donnerstag oder Freitag wolle Nadal mit dem Aufschlagtraining beginnen, liess dessen Medienmanager verlauten.