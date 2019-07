Fulminante Teichmann holt zweiten WTA-Titel

Am Ende blickt sie in den Nachthimmel von Palermo, schliesst ihre Augen und ballt ihre Fäuste. Dass sie gut drauf ist, das war freilich kein Geheimnis. Aber dass sie an diesem Finalabend auf Sizilien so furios auftreten wird, das konnte man nicht erahnen. Jil Teichmann gewinnt den Final gegen die Weltnummer 5 Kiki Bertens überraschend klar mit 7:6 und 6:1. Bedeutet den Turniersieg. Bedeutet den zweiten WTA-Titel ihrer Karriere. Bedeutet Glücksgefühle.