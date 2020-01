Jetzt wartet der «König von Melbourne»

Emotionen zeigte Djokovic nach der Partie, als ihn John McEnroe auf den Tod von Kobe Bryant ansprach: «Er war mein Freund, mein Mentor. Wann immer ich Rat brauchte, war er für mich da.» Dann brach die Stimme des 32-Jährigen. Anstatt wie üblich die Kamera zu signieren, schrieb er Bryants Initialen KB, seine Nummer 24 und den Namen der verstorbenen Tochter des Basketballstars, Gigi (kurz für Gianna), auf das Objektiv. Dazu das Wort «Love», das Ganze von einem Herz umkreist.

Federer und Djokovic werden sich zum 50. Mal gegenüberstehen, der Serbe führt im Head-to-Head 26:23. Die letzte Partie hat Federer an den World Tour Finals in London in der Halle sicher in zwei Sätzen gewonnen, noch präsenter ist aber sicher die Hitchcock-Niederlage im letzten Wimbledon-Endspiel, als Federer zwei Matchbälle nicht nutzen konnte und letztlich mit 12:13 im Entscheidungssatz unterlag.

Die letzten fünf Duelle an Grand Slams gingen allesamt an den fast sechs Jahre jüngeren Mann aus Belgrad, Federers letzter Erfolg bei den wichtigsten Turnieren datiert von 2012 in Wimbledon. Er steht damit übermorgen vor einer gewaltigen Herausforderung. Nicht der ersten in diesen Tagen.