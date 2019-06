Kyrgios im Selbstgespräch: «Du bist so faul»

In London standen sich am Donnerstag Nick Kyrgios und Félix Auger-Aliassime gegenüber. Sie spielten um den Viertelfinal-Einzug . Die Nummer 39 der Welt aus Australien und der Kanadier lieferten sich ein hart umkämpftes Duell.

Zunächst verläuft die Partie ausgeglichen. Kyrgios entscheidet den ersten Satz 7:6 (7:4) für sich und ist so weit zufrieden. Doch dann bäumt sich Auger-Aliassime (ATP 21) auf, sehr zum Ärger von Kyrgios. Der 24-Jährige beginnt beim Aufschlag des Kanadiers ein Selbstgespräch und geht hart mit sich ins Gericht: «Faul, mach was! Du bist so faul!» Kurz darauf nennt er den Grund für seine Erkenntnis: «Spielst ‹Fifa› bis 3 Uhr morgens, was erwartest du?»