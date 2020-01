Nervenstarke Bencic schlägt frühere Paris-Siegerin

Dana Bencic applaudierte auf der Tribüne strahlend. Die Mutter der Schweizer Nummer 1 reiste erstmals mit nach Australien, und nun steht ihre Tochter Belinda am Grand-Slam-Turnier bereits in Runde 3. Beim 7:5, 7:5 gegen die French-Open-Siegerin von vor drei Jahren, Jelena Ostapenko (WTA 45), zeigte die 22-jährige St. Gallerin, dass sie hervorragend vorbereitet ist und auch ihr Selbstvertrauen in die neue Saison mitgenommen hat.