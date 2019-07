Selbst starke Bruderliebe hat Grenzen

Was im Saanenland geschah, erinnert an das Märchen «Der Froschkönig». Berrettini verwandelte sich zwar nicht auf einen Schlag von einem Frosch in einen Prinzen, aber von einem begabten Nobody in einen Siegspieler. Zuvor hatte er auf ATP-Stufe noch nicht einmal einen Viertelfinal erreicht, und dann triumphierte er in Gstaad ohne Satzverlust – und holte an der Seite Daniele Braccialis auch noch den Doppeltitel.

«Es war eine merkwürdige Woche. Ich reiste ohne Coach nach Gstaad, nur mit einem Kollegen sowie mit meiner damaligen Freundin. Es war speziell, aber ich genoss jede Minute.» Als der 23-Jährige das sagt, sitzt er auf der Gartenterrasse des Turnierhotels in Halle. Immer wieder blickt er kurz auf sein Mobiltelefon. Entschuldigend hält er fest, sein Bruder stehe gerade an einem Challenger-Event in Parma auf dem Platz.

Des Bruders Hartnäckigkeit

Matteo hat ein sehr enges Verhältnis zu Jacopo. Und obwohl dieser drei Jahre jünger ist, begann er früher mit Tennisspielen. Matteo vergnügte sich derweil mit Fussball, Judo und Schwimmen. Im Wasser war er sogar ein Talent und wurde gefragt, ob er das Training intensivieren wolle. «Aber ich hatte keine Lust, den ganzen Tag im Pool zu verbringen.»

Tennis reizte ihn nicht, doch Klein-Jacopo forderte ihn immer und immer wieder auf, ihn zu begleiten. «Irgendeinmal, ich war 7- oder 8-jährig, liess ich mich überreden: Ich ging mit ihm Tennis spielen – und hörte nie mehr auf.»

Matteo Berrettini spielt anders als die meisten seiner Landsmänner kein klassisches Grundlinientennis; er punktet oft mit seiner wuchtigen Vorhand und scheut sich nicht davor, die Ballwechsel am Netz abzuschliessen. Doch seine grösste Stärke ist der Service; sowohl 2018 in Gstaad als auch heuer in Stuttgart triumphierte er, ohne ein einziges Mal gebreakt zu werden.

Klar, die Körpergrösse von 1,96 m ist hilfreich, aber von nichts kommt nichts. «Ich arbeite viel an meinem Aufschlag», erzählt er. Sein Coach Vincenzo Santopadre, den er seit einer Dekade kennt, machte ihn schon früh auf das grosse Potenzial seines Aufschlags aufmerksam.