Die Mutter aller Comebacks

Roger Federer kam an seinem 21. Australian Open gegen die Weltnummer 100, Tennys Sandgren, zu seinem wohl unwahrscheinlichsten Comeback-Sieg. Gegen den Amerikaner verwertete er nach 3:31 Stunden seinen ersten Matchball zum 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3, worauf er mit Ovationen gefeiert wurde. Auf dem Weg in seinen 15. Halbfinal in Melbourne, seinem 46. insgesamt an Grand-Slam-Turnieren, hatte er im vierten Satz sieben Matchbälle abwehren können.