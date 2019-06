Wawrinka mit Nervenstärke zum Sieg

Stan Wawrinka steht beim French Open zum achten Mal im Achtelfinal. Der Waadtländer setzte sich gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov mit 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 7:6 (8:6) durch und feierte seinen 500. Sieg auf der ATP-Tour.

Die Partie, die am Freitagabend wegen Dunkelheit bei 2:0-Satzführung von Wawrinka unterbrochen worden war, wurde am frühen Samstagnachmittag fortgeführt. Wie schon in den ersten beiden Sätzen war Wawrinka auch in der Fortsetzung spielerisch und mental eine Spur stärker als Dimitrov.