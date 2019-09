Wawrinka nutzt die Gunst der Stunde

Ein solches Ende hatte kaum jemand erwartet, obschon man wusste, dass den 16-fachen Major-Champion Schmerzen in der linken Schulter plagen. Doch in den ersten drei Partien hatte er trotzdem keinen Satz abgegeben. Und hätte Wawrinka nicht so stark aufgespielt, Djokovic hätte bestimmt alles daran gesetzt, diese Partie zu beenden. Doch der Romand drängte die Weltnummer 1 mit seinem wuchtigen Spiel zur Aufgabe. Nach 106 Minuten und einem 6:4, 7:5, 2:1 war es vorbei.

Den ersten Satz hatte Wawrinka vor allem dank seines starken Aufschlag gewonnen – er servierte acht Asse. Im zweiten fand er, 0:3 und 1:4 zurück, von der Grundlinie zu seinem besten Spiel. Von da an verlor er fast keinen längeren Ballwechsel mehr, steigerte er sich in einen Spielrausch. Es war die beste Phase des Spiels, mit attraktiven Punkten. Auffällig war, dass Djokovic seltsam emotionslos wirkte, kaum eine Miene verzog.

Nach dem zweiten Satz zog Djokovic sein T-Shirt aus und liess sich an der linken Schulter massieren. Es war sein letzter Versuch, sich nochmals aufzubäumen. Ein paar Minuten später war es vorbei. «Ja, es war die linke Schulter», erklärte er später gegenüber den Journalisten, den Tränen nahe. Seit Wochen habe sie geschmerzt, manchmal mehr, manchmal weniger. Er habe vieles genommen, um den Schmerz zu bekämpfen. «Aber irgendwann kommst du an den Punkt, an dem du spürst, dass du keinen Ball mehr schlagen kannst.»

Djokovic ein fairer Verlierer

Wie immer zeigte sich Djokovic als fairer Verlierer: «Stan ist ein Mann für die grossen Spiele», lobt er seinen Bezwinger. «Er liebt es, auf der grössten Bühne gegen die Besten zu spielen. Deshalb hat er drei Grand-Slam-Titel, Olympiagold und anderes gewonnen. Und er weiss, was es heisst, mit Verletzungen zu kämpfen, hat selber vieles durchgemacht. Es ist schön zu sehen, dass er wieder so gut spielt. Ich mag ihn wirklich sehr gut.»

Durch das Aus von Djokovic öffnet sich das Tableau. Ein US-Open-Halbfinal zweier Schweizer, wie 2015, rückt damit in Reichweite. Roger Federer ist in seinem Viertelfinal gegen Grigor Dimitrov klar favorisiert, und Wawrinka sind gegen Daniil Medwedew auch gute Chancen einzuräumen. Der Russe ist zwar der Mann der letzten Wochen, doch er hat jüngst eben auch sehr viel Tennis gespielt. Gegen den deutschen Qualifikanten Dominik Köpfer hatte er bei seinem Viersatz-Sieg grosse Mühe. Und Wawrinka ist erst so richtig in Fahrt gekommen.