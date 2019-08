Wawrinka siegt mit Mühe, Bencic gibt verletzt auf

Doch, weil er anschliessend die Kadenz hochhalten konnte und sein Gegner immer noch ein Schatten seiner besten Zeiten ist, gelang ihm die Wende dennoch. Als er im dritten Satz das erste Break zum 2:1 geschafft hatte, erlahmte der Widerstand seines Gegners vermeintlich. 5:2 führte Wawrinka, mit Doppelbreak, er hatte auch zwei Matchbälle. Schliesslich musste er aber doch noch in die Verlängerung, und auch dort nahm das Leiden für seine Anhänger kein Ende. 4:0 führte er, dann nur noch 4:3. Mit einem Ass durch die Mitte beendete er die Partie schliesslich endlich nach über zweieinhalb Stunden.

In der 2. Runde trifft Wawrinka auf die hart schlagende Junghoffnung Andrej Rublew. Der 21-Jährige Russe setzte sich in drei Sätzen gegen den Georgier Nikoloz Basilaschwili durch. Das bisher einzige Duell vor dreieinhalb Jahren gewann Wawrinka in Chennai klar.

Sorgen um Belinda Bencic

Die US-Open-Vorbereitung von Belinda Bencic läuft nicht plangemäss. In Cincinnati gab die Ostschweizerin gegen Victoria Asarenka beim Stande von 4:6, 0:1 auf.

Die Partie gegen die ehemalige Weltnummer 1 aus Weissrussland hatte für Bencic optimal gewonnen. Sie führte sofort mit Break 2:0. Doch mit zunehmender Spieldauer kam Asarenka immer mehr besser und holte schliesslich auch den dritten Satz, den sie gegen Bencic gespielt hat. Nach einem weiteren Serviceverlust zu Beginn des zweiten Satzes und einer Konsultation mit der Physiotherapeutin schüttelte sie dann der Schiedsrichterin und ihrer Gegnerin die Hand und verliess den Platz mit Tränen in den Augen.

Kein Glück in Cincinnati

Zehn Tage vor Beginn des letzten Grand-Slam-Turniers der Saison hat Bencic damit noch nicht die gewünschte Matchpraxis auf Hartplätzen in den Beinen. In Toronto war sie letzte Woche nach zwei Siegen im Achtelfinal ausgeschieden. Ob auch das US Open in Gefahr ist, kann man noch nicht sagen.

Zwischen Bencic und dem Premier-5-Turnier im Bundesstaat Ohio entwickelt sich vorerst weiter keine Liebesbeziehung. Zum vierten Mal trat sie in Cincinnati an, zum dritten Mal war das Auftaktspiel auch schon wieder Endstation. Und 2015, als sie ihre einzigen beiden Spiele gewann, musste sie im Achtelfinal ebenfalls aufgeben.