Wimbledon-Rematch im Halbfinal?

Eine einfache Auslosung an einem Grand Slam gibt es für Roger Federer als Nummer 3 kaum, müsste er doch nach Setzliste nacheinander die Top 2 schlagen, um zu siegen. In Wimbledon war er davon nur einen Punkt entfernt, bezwang er im Halbfinal Rafael Nadal und verpasste er im Endspiel zwei Matchbälle gegen Novak Djokovic. Am US Open landete er nun in der Hälfte des Serben, was bedeutet, dass es bereits im Halbfinal zum Rematch zwischen den beiden kommen könnte. Das Traumendspiel vieler wäre wohl Federer gegen Rafael Nadal, die sich in New York noch nie duellierten.