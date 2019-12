17-jähriges Barça-Talent schreibt Geschichte

Barcelonas Talentschmiede schlägt wieder einmal zu. In einem für das bereits für die Achtelfinals qualifizierte Barça sportlich wenig bedeutenden Spiel bei Inter Mailand schiessen zwei in «La Masia» ausgebildete Nachwuchshoffnungen die beiden Tore beim 2:1. Fast nebenbei begraben sie damit die italienischen Hoffnungen auf das Weiterkommen in der Champions League.