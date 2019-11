Atalanta holt Remis gegen City, Real furios

In Mailand sicherte Mario Pasalic Atalanta Bergamo mit seinem Tor (49.) den ersten Punkt in der Champions League, nachdem Manchester City durch Raheem Sterling früh in Führung gegangen war (7.). Damit fehlt dem englischen Meister, der Torhüter Claudio Bravo mit einer Roten Karte verlor (81.), noch ein Punkt für den Einzug in die Achtelfinals.