Der Dorfkönig in der Champions League

Im Winter 2016 spielte er schon in der Eredivisie bei Heracles Almelo, erholte sich mit seinen Mitspielern gerade am Ballermann in Mallorca von der Vorrunde, als sein Berater übereilig einen Vertrag mit Atalanta Bergamo abschloss. Gosens flog zurück nach Holland, entliess seinen Berater und plante, erstmal bei Almelo zu bleiben. Tage später klingelte sein Handy, Atalantas Sportchef war dran, der kein Wort Englisch sprach.

Gemeinschaftssinn aus der Kumpeltruppe

Mit der Frau des Sportchefs schliesslich verhandelte Gosens seinen ersten Vertrag in der Serie A. In Bergamo etablierte er sich nach anfänglichen Schwierigkeiten, auch hier kam ihm sein ungewöhnlicher Weg zugute. «Ich habe nie das Konkurrenzdenken entwickelt, das viele meiner Kollegen heute prägt.» Gosens Jahre in der Regionalliga, «in dieser Kumpeltruppe», wie er sagte, schärften seinen Gemeinschaftssinn.

Das Fernstudium in Psychologie dürfte durch die Champions League vorübergehend ein wenig zu kurz kommen. Bald spielt Gosens mit Bergamo gegen City, im Ausweichstadtion San Siro in Mailand. Heute startet Atalanta in Zagreb gegen Dinamo in die Königsklasse. Es ist ein vorzeitiger Höhepunkt auf dem Weg des Dorfkönigs in die grosse Stadt des Fussballs.