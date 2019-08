Eine gute Halbzeit ist zu wenig für den FCB

Basel gleicht in der 80. Minute aus. (Video: Teleclub)

Das 3:1 für die Linzer im Gesamtskore schien der Genickschlag zu sein. Trainer Koller nahm nach 60 Minuten mit Okafor einer der besten aus der ersten Halbzeit vom Feld, brachte Campo, auch er blieb blass, trat nur einmal einen schlechten Freistoss. Und der LASK wurde besser, kam zu Chancen, die Hoffnung für Basel schwand. Unverhofft dann das 1:1, zehn Minuten vor dem Ende: Widmer brach über rechts durch, in der Mitte stand Ademi goldrichtig. Mit einem Tor hätten sich die Basler in die Verlängerung gerettet. Doch zwei weitere Tore der Linzer machten schliesslich klar, dass der FCB nicht mit dem Playoff zur Champions League gegen Brügge, sondern mit der Auslosung der Gruppenphase in der Europa League am 30. August zu planen hat. Eine gute aus insgesamt vier Halbzeiten, es blieb zu wenig.