Hier klaut Ramsey Ronaldo ein Tor

Ronaldo kuckt erst etwas ungläubig, als im Stadion nicht er als Torschütze gemeldet wird – sondern eben Ramsey. Dann scheint aber scheint der Portugiese dem Sünder zu vergeben. Zumindest sieht es auf den Bildern des Jubels so aus. Auch wenn Ramsey ganz offensichtlich Erklärungsbedarf ortet.

Vielleicht hat er ja noch in seinem Hinterkopf, wie Ronaldo einst reagierte, nachdem ihm Teamkollege Nani im portugiesischen Nationalteam ein Tor zu klauen versuchte. Gut, damals kam erschwerend hinzu, dass der Treffer wegen einer Abseitsstellung Nanis aberkannt wurde.

Thought we had another Ronaldo/Nani moment coming then... #EVEMCIhttps://t.co/mfX67BowJg

— Ryan Skinner (@r96sk) September 28, 2019