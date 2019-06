Die Darbietung seiner Mannschaft interessiert Liverpool-Coach Jürgen Klopp danach nicht sonderlich. Er strahlt. Schliesslich hat er seinen persönlichen Final-Fluch beendet. Die letzten sechs Finals, die er mit Liverpool und Dortmund in verschiedenen Wettbewerben bestritt, verlor er allesamt. Im siebten Anlauf hat es endlich wieder geklappt. Jetzt sagt er: «Ich finde keine Worte, ich bin sprachlos. Ich war in so vielen Finals und habe sie verloren. Das ist für meine Familie, für die Fans. Sie mussten so lange leiden.»

Auch Klopp räumt ein, dass es weder von Tottenham noch von seiner Mannschaft das beste Spiel gewesen sei. Aber eben: Das interessiert nicht mehr. Unglaublich sei der Triumph schlichtweg. Klopps Torhüter Alisson Becker ergänzt: «Es ist ein Kindheitstraum wahr geworden.» Und Torschütze Divock Origi sagt: «Das ist etwas Besonderes. Es war ein hartes Spiel. Wir haben gegen ein starkes Team gespielt, aber wir waren auch stark.»

Auch Shaqiri ist froh

Star-Spieler Mohamed Salah sagt im Moment des Triumphs: «Jetzt ist jeder glücklich. Jeder hat heute sein Bestes gegeben, es war niemand allein herausragend, die ganze Mannschaft war unglaublich.» Auch Xherdan Shaqiri, der sich bereits zum zweiten Mal in seiner Karriere Champions-League-Sieger nennen darf, findet, dass seine Mannschaft eine verdienter Sieger sei. Und er sei froh, dass er auf dem Weg zum Titel etwas beitragen konnte.

Einer, der erst am Anfang seiner Karriere steht, aber nun schon im Alter von 20 Jahren Grosses erreicht hat, ist Verteidiger Trent Alexander-Arnold. Er sagt: «Nach dieser Saison, die wir hatten, hat es niemand mehr als wir verdient. Wir haben etwas Besonderes geschafft.» Am Rande der Feierlichkeiten formuliert er dann noch diesen Satz, den so manchen Reds-Fan rühren dürfte: «Ich bin nur ein einfacher Junge aus Liverpool, dessen Traum wahr geworden ist.»