Mailand oder Madrid, Hauptsache Final!

Fussballsprüche gibt es zuhauf. Im deutschsprachigen Raum ist «Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien!» ein wahrer Klassiker. Er stammt vom ehemaligen deutschen Nationalspieler Andreas Möller, der heutzutage davon aber nichts mehr wissen will.

Nun, da am Samstag der Final der Champions League in Madrid steigt, haben wir uns die beiden Städte zu Ehren von Möller mal genauer angeschaut und festgestellt, dass Madrid gar nicht in Italien ist.

Zeigen Sie uns, wie viel Sie über die beiden Metropolen wissen.